Chanel a inceput sa restricționeze numarul de genți pe care fiecare client le poate cumpara in Coreea de Sud. In cazul unor genți populare, o singura persoana poate cumpara acum doar una pe an. Potrivit Hankook Ilbo, ziarul sora al The Korea Time s, Chanel Korea a adoptat o noua politica in care fiecare client poate cumpara o geanta cu clapa Timeless Classic și o geanta de mana Coco Handle pe an. Regula „o geanta de persoana pe an” se aplica și articolelor pe care le clasifica drept „articole din piele mica”, in principal portofele și pungi, daca clientul dorește mai mult de unul de același model…