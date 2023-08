Stiri pe aceeasi tema

- Bojan Dimic, din 2015 la Servette Geneva, cel care a analizat jocul lui Rangers inaintea confruntarii din turul 3 preliminar al Champions League, il apreciaza pe Ianis Hagi (24 de ani): „Are un excelent control al mingii”. Chiar și dupa o pauza de un an, ianuarie 2022 - ianuarie 2023, provocata de accidentarea…

- Glasgow Rangers - Servette Geneva, meci contand pentru prima mansa a turului al treilea din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 9 august, de la ora 21:45, pe Ibrox Park, si va fi transmis in direct de site-ul superbet.ro (live stream).

- Servette - Genk, meci contand pentru prima mansa a turului al doilea preliminar din Liga Campionilor, este programat, marti, 25 iulie, de la ora 21:30, pe Stade de Geneve, si va fi transmis in direct de site-ul superbet.ro (live stream).

- Ianis Hagi are șanse mari sa plece de la Glasgow Rangers, in aceasta vara. Aberdeen, Espanyol și Galatasaray și mai nou Lecce sunt echipele interesate de internaționalul roman. Lucrurile nu sunt insa deloc simple pentru ca jurnaliștii au aflat ca cei care conduc gruparea din Scoția s-au razgandit și…

- Moment emotionant in viata fotbalistului constantean Ianis Hagi si a iubitei sale, Elena Tanase.Cei doi traiesc de cativa ani o frumoasa poveste de dragoste, iar fiul lui Gheorghe Hagi a decis sa faca acum pasul cel mare si sa o ceara de sotie pe frumoasa domnisoara.Totul s a petrecut la Paris, intr…

- Echipa germana Magdeburg a caștigat Liga Campionilor la handbal masculin, dupa ce a invins in finala formația poloneza Kielce, scor 30-29 (13-15, 26-26). Magdeburg a cucerit al doilea trofeu EHF Champions League din istorie. Nemții au inceput tare meciul disputat in Lanxess Arena din Koln și a condus…

- Manchester City vizeaza consacrarea sa europeana prin castigarea trofeului Ligii Campionilor la fotbal, sambata, in finala cu Inter Milano, care are loc pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul (22:00), anunța Agerpres.City, care a cucerit Cupa Cupelor in 1970, a devenit un club european de top…

- Ianis Hagi ramane la Glasgow Rangers! Presa din Scoția scrie ca cei care conduc clubul scoțian au decis sa sisteze discuțiile cu gruparile interesate și au transmis ca jucatorul nu este de vanzare. Internaționalul roman se afla in aceste zile la București și este personajul principal al unui ședințe…