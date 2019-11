​Champions League: Real Madrid, duel cu Galatasaray pe Bernabeu - Programul complet al serii

Stiri pe aceeasi tema

- Bayern a invins și la Atena Rezultatele inregistrate marți in grupele Champions League: Grupa A Club Brugge vs PSG 0-5 Au marcat: Icardi 7, 63, Mbappe 61, 79 Galatasaray vs Real Madrid 0-1 A marcat: Kroos 18 Clasament: 1. PSG (9-0) 9 puncte 2. Real Madrid (3-5) 4 3. Club Brugge (2-7) 2 4. Galatasaray…

- Marți, de la 19:55, au avut loc primele meciuri din etapa cu numarul trei a Ligii Campionilor. Atletico Madrid – Bayer Leverkusen și Șahtior Donețk – Dinamo Zagreb au deschis seara, anunța MEDIAFAX.Citește și: Autoritațile au descins in forța! Pericol mare pentru romani! Ce au gasit Partida…

- ​Etapa a treia a grupelor Champions League debuteaza marți. Cu câte un punct dupa primele doua meciuri, Galatasaray și Real Madrid se înfrunta la Istanbul, unde ambele formații spera sa obțina prima victorie în Grupa A a competiției. În Grupa D, Juventus primește vizita celor…

- Finalista la ultima ediție a Champions League, Tottenham va primi la Londra pe Bayern Munchen în ceea ce se anunța a fi "meciul zilei" din Champions League. Cu o remiza la debut (2-2 pe terenul lui Olympiacos), formația lui Mauricio Pochettino forțeaza prima victorie din actualul sezon…

- Grupa A: Real Madrid - FC Bruges, ora 19.55 Galatasaray Istanbul - Paris Saint-Germain, ora 22.00 Grupa B: ora 22.00 Steaua Rosie Belgrad - Olympiacos Pireu Tottenham Hotspur - Bayern Munchen Grupa C: Atalanta - Sahtior Donetk, ora 19.55 Manchester…

- Prima etapa a grupelor Champions League continua miercuri, printre protagoniste aflându-se multe dintre favoritele actualei ediții a competiției. Unul dintre cele mai interesante meciuri ale serii se anunța a fi cel dintre Real Madrid, deținatoarea recordului de trofee (13), și PSG. Pe Wanda Metropolitano…

- ​O noua ediție de Champions League va pleca marți la drum, iar prima zi din faza grupelor aduce un duel de cinci stele: Borussia Dortmund vs Barcelona. Tot în aceasta seara va intra în scena și deținatoarea trofeului, Liverpool urmând sa evolueze pe San Paolo contra lui Napoli. De…

- In prima urna se vor afla campioanele din Spania, Anglia, Italia, Germania, Franța, Rusia și caștigatoarele UEFA Champions League și Europa League. Urnele Champions League 2019-2020 Urna 1 Champions League 1. Liverpool2. Chelsea3. Barcelona4. Manchester City5.…