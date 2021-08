Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol a facut un pas mare spre calificarea in grupele Ligii Campionilor la fotbal, dupa se a invins-o surprinzator pe Dinamo Zagreb cu scorul de 3-0, marti seara, pe teren propriu, in prima mansa a play-off-ului competitiei. Sheriff, care este pe cale sa devina prima echipa din Republica…

- Marți au avut loc primele meciuri din play-off-ul Champions League: Sheriff Tiraspol a reușit surpriza și s-a impus categoric în fața celor de la Dinamo Zagreb (3-0), în timp ce Șahtior Donețk a câștigat pe terenul echipei AS Monaco (1-0). Salzburg a avut probleme mari împotriva…

- Play-off-ul Ligii Campionilor 2020/2021 programeaza marți, live pe Superbet, primele trei partide din manșa tur. Capul de afiș e derby-ul AS Monaco - Șahtior Donețk, doua echipe obișnuite cu fazele superioare ale competiției, Salzburg pleaca din postura de favorita contra danezilor de la Brondby, iar…

- Sahtior Donetk a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-0), formatia belgiana Genk, in mansa a doua a turului al treilea preliminar al Ligii Campionilor. Ucrainenii se califica in play-off, dupa ce s-au impus si in tur, tot cu 2-1. Au marcat: Traore '27, Marcos Antonio '76 /…

- Prima divizie de fotbal din Franța se pune în mișcare, la mai puțin de o saptamâna de la disputarea, la Tel Aviv (Israel), a Supercupei. Partida de duminica s-a terminat cu o surpriza, la fel cum a fost și finalul stagiunii trecute. Campioana Lille a învins-o pe deținatoarea Cupei,…

- Marius Șumudica, antrenorul formației CFR Cluj, a declarat ca nu și-a îndemnat jucatorii sa se retraga dupa ce au deschis scorul în minutul 4 al confruntarii cu Young Boys Berna. De asemenea, tehnicianul a afirmat ca este suparat pentru ca elvețienii au reușit sa egaleze în urma erorilor…

- Ludogorets si Sheriff Tiraspol au obtinut, marti, remize surprinzatoare, în deplasare, în prima mansa a turului al treilea preliminar al Champions League, în timp ce Glasgow Rangers (Ianis Hagi a fost doar rezerva) a pierdut pe terenul echipei suedeze Malmo.Reazultatele înregistrate…

- Sfintul Gheorghe Suruceni a cucerit in premiera Cupa Moldovei, dupa ce a invins-o pe Sheriff Tiraspol in urma loviturilor de departajare. Sheriff - Sf.Gheorghe 0:0 (timp supl. 0:0, pen 2:3) Penalty: Castaneda - 0:0 (pe linga), Е.Slivca - 0:1, А.Traore - 0:1 (portar), D.Taras - 0:1 (portar), S.Thill…