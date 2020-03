Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool nu și-a putut apara trofeul cucerit în sezonul trecut de Champions League, cormoranii fiind eliminați în optimi de Atletico Madrid. La finalul partidei, Jurgen Klopp a criticat stilul de joc al oaspeților. Liverpool vs Atletico Madrid 2-3 (Wijnaldum '43, Firmino '94…

- Liverpool, detinatoarea trofeului, a fost eliminata din Liga Campionilor la fotbal de Atletico Madrid, dupa ce a fost invinsa cu 3-2 (0-1, 0-1), dupa prelungiri, miercuri seara, pe Anfield, in mansa a doua optimilor de finala. Liverpool a condus cu 2-0, prin golurile marcate de Georginio Wijnaldum (43),…

- Formatia Paris Saint-Germain s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, invingand cu scorul de 2-0 echipa Borussia Dortmund, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor de finala.In tur, a fost 2-1 pentru Borussia Dortmund. La Paris, au marcat Neymar…

- Paris Saint-Germain s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, miercuri, dupa ce a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-0 (2-0), pe teren propriu, mansa a doua a optimilor de finala. Dupa 1-2 la Dortmund, PSG a reusit sa obtina calificarea in sferturi…

- Liverpool, detinatoarea trofeului, a fost invinsa de Atletico Madrid cu scorul de 1-0 (1-0), marti seara, pe stadionul Wanda Metropolitano din capitala Spaniei, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Golul care a decis soarta partidei a fost marcat in debutul…

- Meciul dintre Borussia Monchengladbach si FC Koln a fost reprogramat pentru 11 martie, a anuntat liga germana de fotbal, potrivit news.ro.Meciul va incepe de la ora 18.30, pentru a nu se desfasura in acelasi timp cu partidele din optimile Ligii Campionilor dintre PSG- Borussia Dortmund si…

- Atacantul Lionel Messi (FC Barcelona) este golgheterul deceniului trecut (2010-2019) din cele mai bune 10 ligi ale lumii, conform unui studiu realizat de portalul specializat Transfermakt, avand in vedere ca acesta a marcat 522 de goluri in 521 de meciuri. Messi este urmat in acest clasament de portughezul…

- Liverpool a castigat in premiera Cupa Mondiala a Cluburilor la fotbal, sambata, dupa ce a invins-o in finala pe Flamengo Rio de Janeiro cu scorul de 1-0 (0-0, 0-0), dupa prelungiri, in finala disputata la Doha (Qatar). Detinatoarea trofeului Ligii Campionilor la fotbal s-a impus prin golul…