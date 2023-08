Stiri pe aceeasi tema

- Glasgow Rangers - Servette Geneva, meci contand pentru prima mansa a turului al treilea din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 9 august, de la ora 21:45, pe Ibrox Park, si va fi transmis in direct de site-ul superbet.ro (live stream).

- Gica Popescu (55 de ani), președintele Farului, a analizat victoria cu Sheriff, scor 1-0, in primul tur preliminar din Liga Campionilor. Popescu e de parere ca succesul cu 1-0 e un lucru normal și a anunțat ca vineri, cei de la Farul și o delegație de la UEFA vor merge sa inspecteze stadionul Ghencea,…

- Mijlocașul Liviu Antal (34 de ani), fotbalist care a retrogradat cu CS Mioveni in Liga 2 in sezonul trecut, s-a intors dupa doi ani și jumatate la Zalgiris Vilnius, campioana en-titre a Lituaniei. Lituanienii sunt calificați in preliminariile Champions League. In primul tur o vor intalni pe Struga,…

- Liderul Spaniei pe teren, Rodri (26 de ani) a realizat cel mai bun sezon al carierei, caștigand și Liga Națiunilor dupa „tripla” campionat-cupa-Liga Campionilor cu Manchester City. Jucatorul finalei Champions League și MVP-ul Nations League! Spania a invins duminica seara Croația in finala Ligii Națiunilor,…

- Echipa germana Magdeburg a caștigat Liga Campionilor la handbal masculin, dupa ce a invins in finala formația poloneza Kielce, scor 30-29 (13-15, 26-26). Magdeburg a cucerit al doilea trofeu EHF Champions League din istorie. Nemții au inceput tare meciul disputat in Lanxess Arena din Koln și a condus…

- Manchester City a caștigat in premiera Liga Campionilor, dupa 1-0 cu Inter. La final, managerul Pep Guardiola (52 de ani) a avut o reacție amuzanta. Antrenorul catalan, aflat la al treilea succes in UEFA Champions League, in patru finale, a vorbit despre desfașurarea meciului, și-a felicitat elevii…

- Manchester City vizeaza consacrarea sa europeana prin castigarea trofeului Ligii Campionilor la fotbal, sambata, in finala cu Inter Milano, care are loc pe Stadionul Olimpic Ataturk din Istanbul (22:00), anunța Agerpres.City, care a cucerit Cupa Cupelor in 1970, a devenit un club european de top…

- Jacob Mellis a debutat in tricoul lui Chelsea chiar in Champions League, la 19 ani, cu Ancelotti antrenor. La 32 de ani, nu mai are niciun ban și traiește din mila celor din jur. Un tanar considerat de mare viitor de Chelsea, in 2010, cand avea 19 ani, a ajuns astazi, la 32 de ani, sa fie falit. Fara…