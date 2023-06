Stiri pe aceeasi tema

- Compania si-a invitat angajatii sa inceapa testarea noului produs YouTube, numit ”Playables”, se arata in articol, care arata ca jocurile disponibile pentru testare includ titluri precum jocul arcade Stack Bounce. Jocurile pot fi jucate pe site-ul YouTube pe browsere web sau prin intermediul dispozitivelor…

- Inspectorii ANPC au identificat compania Sushi Expert SRL, din comuna Pantelimon, judetul Ilfov, ca distribuitor al unor produse expirate din pește catre lanturile de retail Lidl, Carrefour, Mega Image, Kaufland, Cora, My Auchan si furnizorul online Sezamo. ANPC a anuntat miercuri, printr-un comunicat…

- Un accident rutier s-a produs la trecerea de nivel cu calea ferata, la ieșirea din Arad spre Pecica: un autoturism a fost lovit de tren. Pompierii militari s-au deplasat la fața locului, cu o autospeciala de descarcerare. „Accident rutier intre un autoturism și un tren, la trecerea de nivel cu calea…

- Listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) va fi probabil cea mai mare din Europa si posibil chiar la nivel global, a declarat miercuri presedintele BVB, Radu Hanga, in cadrul conferintei "Reindustrializarea Romaniei 2023". "Uitandu-ma si la tendinte, vedem o evolutie foarte buna. Adica…

- In aceasta dimineața pe strada Marasesti din Alba Iulia, dupa barierele de la calea ferata, au fost montate noi semne de circulație. In primul rand s-a interzis accesul pe drumul tehnologic de pe langa linia de cale ferata care aparține CFR ului și in al doilea rand a fost montat un semn de obligatoriu…

- Se executa lucrari de mentinere a sigurantei circulatiei feroviare pe raza comunei Cojocna, iar in data de 3 mai circulatia rutiera peste trecerea la nivel cu calea ferata situata intre localitatile Tunel si Cojocna va fi intrerupta cateva ore.

- Vesti bune pentru soferii care fac zilnic naveta Iasi-Tomesti. Primarul din Tomesti a anuntat ca se repara la foc continuu groaznica trecere peste calea ferata din zona. "Va anuntam ca se vor efectua lucrari de reparatii la dalele de beton ale trecerii la nivel cu calea ferata de la intersectia DN28…

- Știrea ta| Bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Marașești, DEFECTA: „Evitați ieșirea pe centura” Știrea ta| Bariera de la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Marașești, DEFECTA: „Evitați ieșirea pe centura” Din cauza unei avarii la bariera de la trecerea la nivel cu…