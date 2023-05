Stiri pe aceeasi tema

- O victorie la șapte goluri diferența era obiectivul cu care au intrat pe teren, duminica, jucatorii ACS Șoimii Șimand in partida retur din semifinalele Ligii... The post A cazut cortina peste un sezon la inalțime al „șoimilor” din Șimand. Elevii lui Marcuș au jucat in semifinalele ligii secunde de futsal…

- O noua ediție a expoziției internaționale anuale World Press Photo poate fi vazuta in Piața Unirii incepand de astazi, 5 mai, pana la sfarșitul lunii. Cele mai bune 120 de imagini imortalizate de fotojurnaliștii prezenți in mijlocul evenimentelor, adesea violente și dure, cu teme din intreaga lume,…

- Semifinalele Ligii I de futsal se desfașoara pe principiul „cel mai bun din trei partide", primele jocuri fiind programate la Deva și Timișoara: Autobergamo Deva – FK Odorheiu Secuiesc 1-4 (sambata, 29 aprilie) și CFR Timișoara – CS United Galați 1-4 (FOTO, marți, 2 mai). Meciurile cu numarul doi vor…

- • ACS Kereszthegy Remetea – ACS Mausoleul Marasesti 3-2 (2-0) • Lotul ACS Mausoleul: Razvan Mihalache, Florinn Nistor, Razvan Craciun, Ștefan Lupu, Georgian Dima, Ionuț Grigoraș, Denis Magiaru, Cristi Voda, Florentin Manaila. Manager, Romeo Dragan ACS Mausoleul Marașești a reușit performața de a se…

- SEMIEȘEC… Primele puncte pierdute de CSO Negrești in play-off-ul Ligii 5. Echipa condusa de pe margine de Marius Barnoveanu, fost jucator in Liga 1, a remizat la Rebricea, scor 2-2 (2-2). Cele patru goluri au fost marcate de Dumbrava și Greif, pentru Rebricea, respectiv Trifan și Crețu, pentru CSO Negrești.…

- Dupa trei ani de pauza, tradiționalul Festival al Scrumbiei din Duminica Floriilor de la Galați este organizat din nou anul acesta, pe Faleza Inferioara a Dunarii. Maestrul de ceremonii a fost poetul Mircea Dinescu. Sute de galațeni au venit duminica, 9 aprilie 2023, pe malul Dunarii pentru a participa…

- Astazi 30 martie se implinesc o suta de ani de la nașterea, in orașul Timișoara, a unei autentice personalitați muzicale romanești, Viiorel Cosma, muzicolog, lexicograf și critic muzical roman, decedat in anul 2017 la București. „Provenit dintr-o familiei cu inclinații muzicale (ambii parinți cantau…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 27-a: FC U Craiova 1948 – CS Mioveni 2 – 1, Dragos Albu (FC U Craiova 1948) UTA Arad – Farul Constanta 0 – 1, Adrian Mazilu…