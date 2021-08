Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi de 50-55 de grade la nivelul șinei de cale ferata sunt inregistrate luni pe anumite secții secundare de pe raza regionalelor București, Craiova, Brașov, Timișoara, Galați și Constanța, conform CFR SA. Compania a anunțat mai multe masuri, in contextul caniculei, intre care reducerea vitezei…

- Duminica, 11 iulie 2021, vor avea loc alegerile parlamentare anticipate in Republica Moldova. Pentru acestea peste hotarele Republicii Moldova au fost constituite 150 de secții de votare in 36 de țari. Cetațenii Republicii Moldova aflati pe teritoriul Romaniei isi pot exercita dreptul de vot in 12 secții…

- Temperaturile maxime inregistrate vor fi sub temperaturile potrivite pentru aceasta perioada din an in multe dintre zonele țarii. Dupa o saptamana ploioasa la nivelul intregii țari și cateva raze de soare vineri in unele regiuni, sambata vremea ploioasa se instaleaza din nou. Meteorologii anunța ca…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) anunța, miercuri, ca peste 21.100 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in cadrul maratonului care a fost organizat in perioada 4-11 mai, in spitalele militare din Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Iași si Timișoara. Este vorba despre persoane carora…

- Ministerul Apararii Naționale, prin Direcția medicala, extinde modalitatea de vaccinare, fara programare prealabila in platforma electronica, in toate spitalele militare din țara, incepand de sambata, 8 mai. Astfel, persoanele cu varste de peste 60 de ani care doresc sa se vaccineze și au documente…

- Maraton al vaccinarii anti-COVID in unitațile sanitare militare Institutul Cantacuzino. Foto: cantacuzino.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Astazi începe și un maraton al vaccinarii în unitațile sanitare militare. Pâna pe 11 mai, în aceste centre, oamenii…