CFR SA a lansat o licitație pentru lucrări de întreținere a rețelei feroviare în valoare de 4,2 miliarde lei Compania Nationala de Cai Ferate “CFR&" SA a lansat una dintre cele mai mari licitații din ultimii ani, fiind vorba de lucrari de întreținere care ar trebui sa acopere maxim 1.461 km din rețeaua feroviara. Rețeaua are mare nevoie de modernizare, vitezele medii ale trenurilor de pasageri sunt de sub 45 km/h, iar la marfa, de sub 20 km/h. În prezent se investesc anual pentru modernizarea caii ferate între 600 milioane euro și un miliard, iar în ultimii 20 de ani România a investit în total 5,5 miliarde euro în modernizarea infrastructurii feroviare.

