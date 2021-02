CFR SA a demarat programul de întreţinere a infrastructurii feroviare CFR SA a demarat programul de intretinere a infrastructurii feroviare si de consolidare a elementelor componente pe intreaga retea feroviara, administrata la nivel local de cele 8 sucursale regionale de cale ferata, a anuntat vineri compania. Potrivit sursei citate, aceste lucrari de mentenanta sunt executate in regie proprie, cu utilaje CFR si personal feroviar de specialitate - si au drept scop imbunatatirea capacitatilor de exploatare. Totodata, reprezentantii CFR SA sustin ca programul de mentenanta a infrastructurii feroviare se desfasoara pe linii din statii sau pe anumite intervale de statii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 34 primarii din Gorj au depus cereri la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, pana la inceputul anului scolar pentru a demara Programul “Fructe in scoli”. Cu toate acestea doar elevii din cinci localitati gorjene au primit m...

- "In scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta domnul Dan Barna, viceprim-ministru, coordoneaza toate activitatile din domeniile de responsabilitate apartinand urmatoarelor ministere: Ministerul…

- În programul de guvernare PNL - USR - PLUS la categoria feroviar se menționeaza construirea de linii de tren spre aeroporturile din Brașov, Sibiu, Oradea, Timișoara, Cluj -Napoca și Constanța, iar la obiective sunt trecute și finalizarile studiilor de fezabilitate pentru tronsoanele Timișoara…

- In discursul sau de dinaintea votului de investitura pentru guvernul Florin Cițu, senatorul PSD Vasile Dincu a criticat „lucrurile ireale” din programul de guvernare al PNL-USR-PLUS-UDMR. „In monitorizarea noastra nu vom putea lua lucrurile fantasmagorice. Și va rog, domnule premier desemnat sa va mai…

- Termoelectrica a implementat cu succes programul de modernizare și reabilitare a infrastructurii, planificat pentru anul 2020. Acesta va permite furnizarea mai eficienta a serviciilor de termoficare pentru consumatori, in perioada rece a anului, precizeaza compania intr-un comunicat de presa, citat…

- Sesiunea de inscrieri in programul Electric-Up se deschide vineri, 4 decembrie 2020. IMM-urile din domenii diverse și operatorii HoReCa vor putea accesa fonduri nerambursabile de maximum 100.000 de euro fiecare, cu care sa-și instaleze panouri fotovoltaice și stații de incarcare a mașinilor electrice.…

- Executivul urmeaza sa adopte in sedinta de joi, de la ora 18.00, un proiect de hotarare care aproba Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 si are in vedere intretinerea si modernizarea caii ferate. Premierul Ludovic Orban a afirmat recent ca urmeaza ca Guvernul sa adopte un proiect…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025, care presupune intretinere, reparatii, modernizare in ceea ce priveste circulatia pe calea ferata."Prezentul proiect de hotarare stabileste directiile de actiune strategica necesare…