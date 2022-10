Stiri pe aceeasi tema

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca a fost desemnata oferta castigatoare la procedura de licitatie publica pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de electrificare si modernizare a infrastructurii si suprastructurii feroviare pe sectiunea Cluj-Napoca…

- Prin actul normativ, Executivul reaproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Tren metropolitan Gilau – Floresti – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bontida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou si tren metropolitan, inclusiv…

- Ministerul Dezvoltarii a selectionat cele 60 de crese care vor fi construite prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), pentru care a fost lansat apelul de proiecte in data de 30 iunie, si pentru care autoritatile publice locale au depus 228 cereri de finantare, a

- 1.860 de microbuze școlare electrice și inca 2.500 hibrid ar putea fi cumparate pentru institutiile de invatamant din tara. Investiția e facuta prin Planul Național de Redresare și Reziliența.

- Contractul de lucrari de extindere si dotare a Unitatii de Urgenta din cadrul Spitalului pentru Copii „Sfanta Maria" a fost incheiat luni la sediul CJ cu reprezentantii firmei castigatoare a licitatiei, Daroconstruct SRL. Asocierea condusa de Daroconstruct a depus singura oferta, solicitand 25,27 de…

- INSTITUȚIA PREFECTULUI, SINDICATELE ȘI ADMINISTRAȚIA, IMPREUNA PENTRU VALEA JIULUI Dezvoltarea economica viitoare a Vaii Jiului, situația sociala a locuitorilor celor șase orașe și folosirea eficienta a surselor de finanțare europene și guvernamentale pentru investiții și noi locuri de munca…

- Selectia echipelor manageriale profesioniste care vor conduce companiile coordonate de Ministerul Transporturilor intra in linie dreapta si am dat ordin ca in 30 de zile membrii Consiliilor de Administratie sa-si depuna toate documentele necesare pentru cinci companii, a declarat ministrul Transporturilor,…

- ”Oferta financiara depusa de Asocierea WEBUILD SPA – Partecipazioni Italia SPA – SALCEF SPA – Timisoara – Arad Lot 3, in valoare de 1.440.433.361,02 lei, fara TVA, a fost desemnata castigatoare, contractul de achizitie publica urmand a fi incheiat si semnat de ambele parti la finalul perioadei legale…