- Rusia incepe sa prinda viteza in Estul Ucrainei, unde a cucerit mai multe localitați și se apropie tot mai mult de principalul obiectiv, acela de a inconjura orașele Lisiceansk și Severodonețk. Ucrainenii s-au retras din mai multe zone unde erau in pericol sa fie prinși in capcana, iar luptele sunt…

- CFR SA a lansat licitatia pentru lucrari de reparații la 64 de linii de cale ferata din portul Constanța, in lungime totala de aproape 30 km, imparțiți in trei loturi. Valoarea totala estimata a acestor loturi este de 152.8 milioane lei, fara TVA., sursa de finantare fiind asigurata din fonduri de la…

- Tuturor ni s-a intamplat ca atunci cand achiziționam un produs nou sa fim puși in situația dea pierde destul de mult timp incercand sa curațam etichetele și lipiciul de pe aceste produse. Cuprins: Ulei sau grasime Apa fierbinte Soluție de sapun Sifon cu bicarbonat de sodiu Detergent lichid pentru vase/Soluție…

- Incepute la sfarșitul saptamanii trecute, lucrarile de reparații ale cailor ferate din stația Vicșani, de la granița cu Ucraina, au fost finalizate la mijlocul acestei saptamani, informeaza surse din conducerea Ministerului Transporturilor. Au fost astfel declarate operaționale inca 5 linii ...

- Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat sa s-au finalizat reparațiile la stația de cale ferata Vicșani, la granița cu Ucraina. Sorin Grindeanu a spus ca in momentul de fața sunt operaționale inca 5 linii de cale ferata, dintre care 3 linii cu ecartament larg și doua linii de cale ferata…

- ”S-a finalizat activitatea de pregatire a plajelor pentru sezonul estival! Dupa ce au fost igienizate manual si mecanic, dupa ce au fost afanate si nivelate, suprafetele de nisip de pe litoralul romanesc sunt gata sa primeasca turistii. Ingrijirea plajelor in timpul verii va cadea in sarcina operatorilor…

- Zeci, de fapt sute de vagoane cu cereale și porumb pleaca din zona noastra spre țari straine. Nu este producția noastra pentru ca terenurile nu mai sunt ale noastre. Este consecința politicii de vanzare și concesionare a terenurilor, a pamanturilor pentru care a luptat mereu poporul roman. Guvernanții…

- Sorin Grindeanu s-a uitat la TV și a vazut un reportaj in care erau aratate zeci de vagoane ruginite parasite pe linii de cale ferata. Ministrul a anuntat ca au fost degajate primele 84 de vagoane care blocheaza de ani de zile liniile de cale ferata din Portul Constanta, iar vineri CFR Marfa pregateste…