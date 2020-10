Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț Rada (38 de ani), dublu campion cu CFR Cluj, ține pumnii stranși fostei sale echipe in meciul cu Young Boys Berna. Fostul fundaș a inscris un gol decisiv impotriva unei formații din Elveția. Se intampla in urma cu 10 ani, cand CFR Cluj o invingea pe Basel in debutul campaniei de calificare in…

- CFR Cluj va evolua joi de la ora 22:00, pe Stadionul „Dr. Constantin Radulescu”, in compania echipei elvețiene Young Boys Berna, in etapa a doua a Grupei A din Liga Europa. UEFA l-a desemnat la centru pe suedezul Glenn Nyberg, in timp ce asistenți vor fi Mahbod Beigi si Andreas Soederqvist, iar al patrulea…

- CFR Cluj primește joi vizita celor de la Young Boys Berna, in runda secunda a grupei A din Europa League. Dan Petrescu (52 de ani) se plange de problemele de lot. CFR Cluj - Young Boys Berna e joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. …

- CFR Cluj a caștigat meciul cu FC Voluntari, 2-0l, dar l-a pierdut pe fundașul Mike Cestor (28 de ani), care s-a accidentat in repriza secunda. CFR Cluj - Young Boys Berna, in etapa a doua din grupele Europa League, se joaca joi, de la 22:00. Meciul va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct…

- CFR Cluj va juca cu FC Voluntari in etapa cu numarul 8 a Ligii 1. Meciul va incepe la ora 21:30 și va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport +. Vezi aici programul și rezultatele etapei #8 a Ligii 1 FC Voluntari - CFR Cluj, liveTEXT…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferința de presa in care a prefațat meciul pe care campioana Romaniei il va dispuita joi seara cu CSKA Sofia. „Din pacate, campania noastra de transferuri nu a fost ca a celor de la CSKA Sofia, care au luat noua fotbaliști. Lotul nostru e subțire…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a prefațat partida cu ȚSKA Sofia de joi, prima pentru campioana Romaniei din grupele Europa League, sezonul 2020-2021. ȚSKA Sofia și CFR Cluj se vor intalni joi, de la ora 19:55. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport,…

- Lyon a reușit un rezultat incredibil și a invins-o pe Manchester City, 3-1 in sferturile UEFA Champions League, dupa un joc spectaculos reușit de formația antrenata de Rudi Garcia. Semifinalele Ligii Campionilor: RB Leipzig - PSG: marți, 18 august, ora 22:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Digi…