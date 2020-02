Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu a intocmit lista de jucatori pentru „dubla” cu Sevilla din „șaisprezecimile” Europa League. Prima manșa dintre CFR și Sevilla va avea loc la Cluj, pe 20 februarie, in timp ce returul se va disputa o saptamana mai tarziu, la Sevilla. Dan Petrescu a introdus 3 nume noi pe lista UEFA fața…

- Soțul Vladuței Lupau a fost cel care a anunțat ca se desparte de echipa de fotbal CFR Cluj, la care a activat in ultimii doi ani și jumatate. Adi Rus nu a dezvaluit motivul pentru care s-a desparțit de CFR Cluj și daca acesta ar avea legatura cu scandalul dintre Vladuța Lupau și Armin Nicoara, insa…

- Returul sezonului regulat 2018-2019, alaturi de play-off și play-out, au reprezentat oportunitațile de afirmare pentru jucatorii U21 din Liga 1, in urma implementarii regulii de catre FRF. Aceste oportunitați s-au marit considerabil, dupa ce regula s-a extins la 2 jucatori U21 titulari pe prima scena.…

- Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, a laudat, sambata, la conferința de presa premergatoare partidei cu FCSB, echipa lui Dan Petrescu, CFR Cluj, pentru calificarea in primavara europeana.”Un exemplu, nu e un imbold, e un exemplu. CFR devine exemplu pentru toti. In sensul ca se poate, orice…

- Gica Hagi (54 de ani), conducatorul Viitorului, a comentat scrisoarea redactata de Razvan Burleanu (35 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal. CONTEXT: La 3 zile de la tragerea la sorți a grupelor Campionatului European 2020, timp in care a fost „bombardat” cu critici de mai mulți oameni…

- Gheorghe Hagi a dovedit, nu o data, ca, din pacate, isi pierde controlul, atunci cand apare in fata microfoanelor. Acum, un fost jucator al Viitorului a povestit ca Hagi are probleme si in ceea ce priveste relatia cu jucatorii.

- Gheorghe Hagi, tehnicianul Viitorului, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca iși dorește sa dezvolte Academia Hagi, vrand sa o transforme intr-una dintre cele mai bune din Europa de Est.”Am mai luat 10 hectare, ieri am aflat. Ne dezvoltam și mai mult. Vreau ca academia sa fie…

- Ianis Hagi a fost criticat de presa belgiana, aceștia acuzandu-l pe fiul lui Gheorghe Hagi ca nu se ridica la nivelul așteptarilor.”Trebuie sa recunoaștem, Ianis Hagi a aratat prea puțin pentru a se justifica valva facuta in jurul sau in vara, dupa transfer. Romanul ar putea fi mulțumit doar…