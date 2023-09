Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Universitatea Craiova se vor infrunta sambata seara, de la ora 21:45, in etapa 8 din Liga 1. Duelul din Ghencea va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Rezultatele și programul etapei 8 din Liga 1 LIVE ora 21:45 » FCSB - Universitatea Craiova AICI,…

- CFR Cluj și FC Botoșani se infrunta sambata, de la ora 19:00, in runda cu numarul 7 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. CFR Cluj - FC Botoșani, live de la 19:00 Click AICI pentru statistici CFR Cluj - FC Botoșani, echipe…

- FCSB și CFR Cluj se intalnesc in duminica seara, de la 21.30 in primul mare derby din aceasta ediție din Liga 1. Dincolo de duelul fotbalistic, partida din aceasta seara are o incarcatura de tensiune suplimentara. Meciul este live video pe DigiSport 1, Prima Sport 2, Orange TV. Imagini și cronici de…

- CFR Cluj a fost invinsa joi, in deplasare, scor 1-2, de echipa turca Adana Demirspor, in mansa secunda a turului al doilea preliminar din Conference League, iar in urma acestui rezultat ardelenii au fost eliminați din cupele europene. In tur, scorul a fost 1-1. Prima ocazie de gol a partidei i-a aparținut…

- Petrolul Ploiești și FC Voluntari se vor infrunta in aceasta seara, de la ora 18:30, in etapa a treia din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, DigiSport 1 și OrangeSport 1. Rezultatele etapei 3 din Liga 1 LIVE de la ora 18:30 » Petrolul - FC Voluntari AICI, cele mai…

- CFR Cluj a inregistrat a doua victorie consecutiva din noul sezon, 3-1, cu UTA, la Arad și a urcat, cel puțin pentru moment, pe primul loc in Superliga. Golurile au fost marcate de Cooper (’27), pentru gazde, respectiv prin Birligea (’29), Carp (’40 – autogol) și Yeboah (’85), pentru ardeleni. Gruparea…

- Petrolul - U Cluj este primul meci al zilei in SuperLiga. Duelul va incepe la ora 18:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de DigiSport 1, PrimaSport 1 și OrangeSport 1. Rezultatele și programul primei etape din SuperLiga LIVE de la ora 18:30 » Petrolul - U Cluj AICI, cele mai importante statistici…