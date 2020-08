Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și Dinamo Zagreb se infrunta astazi, de la 21:00, in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Plus și Digi Sport 1. CFR Cluj - Dinamo Zagreb se joaca intr-o singura manșa, pe arena campioanei Romaniei. live de la 21:00 » CFR Cluj -…

- Internationalul roman Alexandru Chipciu s-a aratat optimist, marti, inaintea meciului pe care CFR Cluj il va juca miercuri cu Dinamo Zagreb, in preliminariile Ligii Campionilor la fotbal. ''Ne simtim destul de motivati. Un meci frumos de jucat, preliminarii Champions League, contra…

- Paul Anton (29 de ani) ar putea deveni al treilea transfer realizat de CFR Cluj in aceasta vara, dupa Gabriel Debeljuh (23) și Jakub Vojtus (26). Campioana Romaniei a purtat discuții cu Paul Anton și anturajul sau, Dan Petrescu fiind un admirator al mijlocașului central. Anton pare interesat de revenirea…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, i-a atentionat, vineri, într-o conferinta de presa online, pe jucatorii sai ca nu îi va folosi în partida cu Dinamo Zagreb din turul 2 preliminar al Champions League pe cei care nu se vor concentra la meciul cu Academica Clinceni,…

- CFR Cluj și Dinamo Zagreb vor juca miercuri, 26 august, de la ora 21:00, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Trupa din Gruia s-a calificat cu emoții în fața celor de la Floriana Valetta, într-un meci disputat în deplasare, dar acum…

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, marti seara, intr-o conferinta de presa, ca nu exista o favorita in partida cu formatia malteza Floriana FC, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, precizand ca fiecare are sanse de a castiga si de a se califica mai departe.…

- Delegația lui CFR Cluj a plecat azi, cu multe emoții, spre Malta, pentru meciul cu Floriana, din turul I al preliminariilor Champions League, iar Dan Petrescu a dezvaluit ce planuri de transfer. Floriana – CFR Cluj va fi liveTEXT pe GSP.ro, miecruri, de la ora 22:00Meciul din turul II, cu Dinamo Zagreb…

- CFR Cluj și-a aflat prima adversara din drumul spre grupele Champions League: Floriana FC, campioana din Malta. Meciurile din turul I preliminar al Ligii Campionilor vor avea loc pe 18/19 august;Tragerea la sorți pentru turul II preliminar va avea loc luni, de la ora 13:00.Cel mai important lucru de…