Stiri pe aceeasi tema

- David Wagner (49 de ani), antrenorul lui Young Boys, considera ca echipa sa a fost in control total in meciul cu CFR Cluj din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, incheiat la egalitate, scor 1-1. Meciul retur cu Young Boys Berna va avea loc pe 10 august, in Elveția.In cazul in care va trece de…

- Universitatea Craiova a caștigat Supercupa Romaniei la fotbal dupa ce a invins formația CFR Cluj la lovituri de departajare. Meciul a adus fața in fața campioana Ligii I, CFR Cluj, și caștigatoarea Cupei Romaniei, Universitatea Craiova. Scorul A fost 0-0 in timpul regulametar și 4-2 pentru olteni dupa…

- Belgia s-a calificat in optimile de finala ale turneului final al Campionatului European, dupa ce a invins, joi, la Copenhaga, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa Danemarcei, in etapa a II-a a Grupei B din cadrul Euro-2020.

- In minutul 11 al meciului CS Universitatea Craiova - CFR Cluj (derby-ul rundei #8 din play-off), Ștefan Baiaram a reușit un gol fantastic. La scorul de 1-0 pentru „feroviari” (Adi Paun deschisese scorul in minutul 5), Baiaram - 18 ani, extrema stanga - a restabilit egalitatea cu o execuție de autor,…

- CFR Cluj a pierdut cu Sepsi, 0-1, in etapa #7 a play-off-ului din Liga 1. In minutul 50 al reprizei secunde, campioana a fost iertata de o eliminare. Cronica meciului CFR Cluj - Sepsi 0-1 La scorul de 1-0 pentru covasneni, Omrani i-a aplicat un cot in figura lui Vașvari, caruia i-a spart nasul. Mijlocașul…