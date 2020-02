Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, considera ca victoria contra celor de la FCSB, de duminica, scor 1-0, a fost una meritata, spunand ca bucureștenii nu au avut niciun șut pe spațiul porții, iar eliminarea lui Planic a fost una corecta, potrivit Mediafax."O victorie meritata. Ocaziile…

- CFR Cluj s-a calificat spectaculos in ”16”-imile din Liga Europa, dupa ce a dispus, joi seara, pe propriul teren, cu 2-0, de Celtic Glasgow.Formația pregatita de Dan Petrescu s-a impus prin golurile marcate de Andrei Burca (48) si Damjan Djokovic (70).Victoria formației CFR Cluj, coroborata cu eșecul…

- Capitanul CFR Cluj, portughezul Mario Camora, a reafirmat faptul ca se va stabili in Romania dupa ce isi va incheia cariera de fotbalist si si-a propus sa devina antrenorul echipei la care evolueaza acum. El a spus despre Dan Petrescu ca este un om obsedat de fotbal."Dupa insolventa au urmat…

- CFR Cluj are meci, duminica, in campionat, cu Botosani, insa, astazi, pana si exigentul de Dan Petrescu a lasat fotbalul pentru a vedea dramaticul duel cu Ungaria la Mondialul de handbal feminin.

- CFR Cluj a batut-o fara drept de apel pe Chindia Targoviste, in primul meci dupa pauza prilejuita de partidele echipei nationale. „Tot timpul e greu sa joci dupa pauza, chiar daca pauza venise bine pentru noi, eram obositi. A fost greu sa fac echipa de start, toti erau valizi. Foarte multi jucatori…

- CFR Cluj a obtinut o noua victorie importanta in Europa League, dupa ce a trecut cu 1-0 de Rennes, iar rezultatul ii apropie pe ardeleni la un singur punct de primavara europeana. Dincolo de bucuria imensa si bonusurile financiare acordate de UEFA, victoria obtinuta de trupa lui Dan Petrescu este…

- CFR Cluj a invins-o pe Rennes, scor 1-0, și mai are nevoie de un singur punct pentru a se califica in șaisprezecimile de finala ale Europa League. Campioana Romaniei este pe locul 2 in grupa E, cu 9 puncte, cu unul sub Celtic. Urmatorul meci e pe 28 noiembrie, cu Lazio, la RomaVezi AICI clasamentul…

- Mario Junior Rondon Fernandez este jucatorul care a adus victoria campioanei Romaniei, CFR Cluj, in etapa a patra din grupa E a Europa League. Echipa pregatita de antrenorul Dan Petrescu s-a impus cu 1-0 in fața formației din Ligue 1, Rennes, cu 1-0, anunța MEDIAFAX.Citește și: Schimba liniile!…