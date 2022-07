CFR Cluj, doar remiză cu Piunik Erevan, în prima manșă a turului 1 preliminar din Liga Campionilor CFR Cluj a remizat, marti, in deplasare, scor 0-0, cu formatia armeana Piunik Erevan, in prima mansa a turului 1 preliminar din Liga Campionilor. Campioana Romaniei a dominat echipa armeana, dar cu toate acestea poarta gazdelor a ramas neperforata. Oaspeții au inceput tare, iar in minutul 4 Mistrati a semnat prima ocazie a partidei, iar patru minute mai tarziu Roger a trimis un șut puternic. Trupa lui Dan Petrescu a avut o oportunitate mare peste cateva minute, cand același Mistrati nu l-a putut invinge pe portar. In prima repriza, armenii nu au trimis niciun șut pe poarta romanilor. Tot ardelenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

