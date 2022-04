CFR Cluj-Dinamo Kiev vor disputa un meci caritabil. Mircea Lucescu: ‘Va fi un joc pentru umanitate’

Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei ucrainene de fotbal Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a declarat, miercuri, la Cluj, ca meciul dintre formatia sa si CFR Cluj este unul pentru umanitate, pentru ajutorarea refugiatilor ucraineni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Peste 7 kilograme de canabis și peste 400 de comprimate cu MDMA au fost descoperite de polițiști și procurori in urma unor percheziții facute in Maramureș. Potrivit DIICOT, polițiștii BCCO și procurorii DIICOT au desfașurat o acțiune pe linia combaterii traficului de droguri de risc și de mare risc,…

- Principalele lupte din centrul orasului Mariupol, port strategic ucrainean la Marea Azov, s-au incheiat, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al militiilor autoproclamatei republici populare Donetk, Eduard Basurin, citat de EFE, potrivit Agerpres. „Se poate spune ca in zona centrala a orasului, principalele…

- Mircea Lucescu, antrenorul celor de la Dinamo Kiev, spune ca va ramane, pentru moment, in Ucraina, in ciuda atacului cu rachete al Rusiei, din aceasta dimineața.”Deocamdata stau și aștept sa vad ce se intampla. Sambata trebuia sa jucam cu Inhulets Petrove, la Kiev, dar sa vedem ce e cu starea de urgența.…

- Liderul PNL, Florin Cițu, a declarat, luni, ca soluția pentru revenirea economiei in Romania este creșterea salariilor pentru toate sectoarele, nu doar pentru sectorul bugetar. Cițu a spus ca varianta scaderii TVA a fost demonstrata deja iar cand Taxa pe Valoarea Adaugata a scazut de la 24% la 20%,…

- O mașina a ambasadei SUA la București a lovit, marți, in nordul Capitalei, pe trecerea de pietoni, o femeie de aproximativ 40 de ani care traversa strada. Accidentul a avut loc pe Bulevardul Pipera, in orașul Voluntari, din Ilfov. O femeie de aproximativ 40 ani, angajata in traversare pe trecerea de…

- Directorul Societații de Transport București (STB), Adrian Criț, a anunțat, marți, ca va fi facut un audit extern pentru a identifica toate pierderile și se vor lua masuri pentru recuperarea prejudiciului de la cei care au declanșat greva ilegala. „Cu angajații STB care au revenit la locurile de munca…

- Președintele Klaus Iohannis va participa, luni, alaturi de premierul Nicolae Ciuca și președintele PNL Florin Cițu, la ceremonia restransa organizata cu prilejul Zilei Unirii Principatelor, la monumentul Eroului Necunoscut din Parcul Carol I, din Capitala. Potrivit anunțului Administrației Prezidențiale,…