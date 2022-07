CFR Cluj – CS Mioveni 4-2, în Superliga. Nocturna a fost căzută peste 30 de minute (Video) CFR Cluj a caștigat meciul disputat cu CS Mioveni, sambata seara, scor 4-2, din etapa a treia a Superligii. Partida a fost intrerupta peste 30 de minute, dupa ce nocturna de pe stadionul Dr. Constantin Radulescu a cazut. Oaspeții au condus prin golul marcat de Bogdan Rusu, in minutul 7. Gazdele au egalat in minutul 34, cand Debeljuh a inscris cu capul din centrarea lui Bordeianu. Patru minute mai tarziu, Debeljuh a inscris din nou, de aceasta data din pasa lui Deac. Deac a dus scorul la 3-1 din penalty, in minutul 44, dupa un fault al lui Oancea la Camora. Bogdan Rusu a redus din diferenta in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

