CFR Cluj a invins formația bosniaca Borac Banja Luka, scor 3-1, pe teren propriu, in turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, intr-un meci disputat marți seara. Meciul a consemnat și debutul lui Marius Șumudica, pe banca tehnica a formației ardelene. Campioana Romaniei a inceput tare confruntarea cu Borca Banja Luka, iar in minutul 10. Omrani a scos un penalty, dupa ce a fost tras de mana de Milojevic. Deac a trimis de la punctul cu var, dar a nimerit bara. Mingea a ajuns la Omrani, iar francezul a deschis scorul, cu un șut plasat. In minutul 28, Deac s-a revanșat pentru ratarea penalty-ului…