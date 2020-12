CFR Cluj a ratat dramatic calificarea în primăvara europeană. Bălgrădean: ”A dat penalty pentru că suntem români, adică mici” CFR Cluj a fost la un pas de calificarea in 16-imile Ligii Europa, dupa ce a condus la Berna, pe Young Boys, in ultimul meci din Grupa A, dar a pierdut dramatic, cu goluri incasate in minutele 90+3, din penalty, și 90+6. Balgradean, Djokovici și Nsame, de la gazde, au fost eliminați, intr-un meci care a durat 100 de minute.Debeljuh a deschis scorul pentru formația din Grupa, in minutul 84, dupa ce șutul lui Rondon il depașise pe goalkeeperul helvet și lovise stapul orizontal. A fost ofsaid la Debeljuh, nesesizat de arbitrul asistent. La acest scor, formația pregatita de Anghel Iordanescu s-ar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

