- CFR Cluj a obtinut al treilea sau titlu consecutiv de campioana a Romaniei al fotbal, dupa ce a invins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 3-1 (1-1), luni seara, pe Stadionul ”Ion Oblemenco” din Craiova, intr-un meci decisiv pentru castigarea Ligii I, informeaza AGERPRES . The post Fotbal: CFR Cluj,…

- CFR Cluj este din nou campioana a Romaniei, reușind sa caștige Liga 1 pentru a treia oara la rand. Luni seara, clujenii s-au impus cu 3-1 cu CS Universitatea Craiova, intr-un meci jucat cu titlul pe masa, pe „Ion Oblemenco”.

- CS Universitatea Craiova și CFR Cluj, primele doua clasate din Liga 1, se intalnesc azi, de la ora 20:30. Dan Petrescu (52 de ani) nu va sta pe banca „feroviarilor”. Daca Universitatea Craiova va caștiga meciul cu Astra la „masa verde”, oltenii sunt campioni și cu un egal cu CFR, in derbyul de luni…

- Dan Petrescu se simte mai bine dupa infecția cu noul coronavirus și ar putea sa apara pe banca tehnica a celor de la CFR Cluj în meciul cu Universitatea Craiova, programat luni seara. „Bursucul” a fost externat din spital…

- Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, a luat pozitie astazi in privinta declaratiilor facute de Dan Petrescu, tehnicianul rivalei CFR Cluj, dupa victoria obtinuta in Gruia in fata lui Gaz Metan Medias. „Bursucul“ se considera o victima a jocurilor de culise și a ironizat arbitrajul de la…

- CFR Cluj a invins-o pe Gaz Metan Mediaș, scor 2-0, luni seara, in Gruia, in etapa a 7-a din play-off-ul Ligii I, și s-a apropiat la un singur punct de liderul Universitatea Craiova.Campioana s-a impus grație reușitelor lui Deac (39 pen.) și Djokovic (49), potrivit GSP.ro.Etapa viitoare, CFR Cluj va…

- Dan Petrescu, tehnicianul lui CFR Cluj, a izbucnit din nou la adresa arbitrajelor din Liga 1, cu doar cateva minute inaintea meciului pe care „feroviarii” il disputa in aceasta seara cu Gaz Metan Mediaș. „Bursucul” a acuzat cele doua penalty-uri primite de CS Universitatea Craiova in derby-ul cu FCSB,…

- CFR Cluj a remizat la Astra, scor 2-2, și termina etapa cu numarul 6 pe locul secund in play-off. CS Universitatea Craiova termina o etapa pe primul loc pentru prima data de la promovarea in Liga 1, in 2014. In acest moment, oltenii sunt favoriți la titlu. Au un avans de un punct fața de CFR și avantajul…