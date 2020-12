Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor inregistrate de CFR Calatori anul trecut o au cheltuielile cu personalul, in timp ce in cazul operatorilor privati de transport feroviar de calatori cheltuiala majora o reprezinta taxa de acces pe infrastructura pe care acestia si-o platesc in mod regulat, releva datele unui studiu realizat de Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) cu privire la evolutia principalilor indicatori ai pietei feroviare de calatori/traficului feroviar de calatori din Romania in perioada 2016-2019. Intrucat in perioada 2016-2019, pe piata feroviara de calatori din Romania…