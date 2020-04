CFR Călători anunță măsuri speciale pentru Țăndărei. Cine primește tichete de călătorie CFR Calatori nu va emite tichete de calatorie pentru orasul Tandarei, decat pentru o anumita categorie de persoane precum cele care desfașoara activitați economice, in zona, dar și pentre cadrele medicale sau cele din domeniul apararii naționale.Ieri, potrivit Ordonanței Militare numarul 7, orașul Țandarei a intrat in carantina, iar asta insemna ca autoritațile au luat aici masuri excepționale și CFR a anunțat ca tichetele de calatorie vor fi acordate doar unor categorii de persoane, dupa cum urmeaza: ”Persoanele care nu locuiesc in zona carantinata dar care desfasoara activitati economice sau… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma instituirii carantinei in orasul Tandarei, CFR Calatori nu va emite tichete de calatorie pentru orasul Tandarei decat pentru persoanele la care face referire articolul 2 din Ordonanta Militara, informeaza operatorul feroviar intr-un comunicat de presa transmis, sambata, AGERPRES. …

- Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat sambata, la finalul unei sedinte operative la care au participat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ca o noua ordonanta militara urmeaza sa fie prezentata in cursul zilei, aceasta fiind aproape definitivata, informeaza...

- CFR Calatori va emite tichete de calatorie pentru municipiul Suceava si zona limitrofa numai pentru persoanele la care face referire articolul 3 din Ordonanta Militara nr. 6/30.03.2020, dupa instituirea carantinei in aceasta localitate, insa momentan niciun tren nu a fost anulat, au informat marti…

- CFR Calatori va emite tichete de calatorie pentru municipiul Suceava si zona limitrofa numai pentru persoanele la care face referire articolul 3 din Ordonanta Militara nr. 6/30.03.2020, dupa instituirea carantinei in aceasta localitate, insa momentan niciun tren nu a fost anulat, au informat marti…

- Preturile la energie electrica, termica, gaze naturale, apa, carburanti, nu mai pot fi majorate mai mult de pretul practicat astazi, a anuntat duminica ministrul de Interne Marcel Vela, precizand ca preturile pot sa scada. „Am decis ca odata cu publicarea prezentei Ordonantei Militare in Monitorul Oficial,…

- Joi, 26 martie, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au continuat actiunile pentru verificarea respectarii prevederilor Ordonanței Militare si pentru prevenirea raspandirii COVID-19. De aceasta data au fost verificate 44 de societați comerciale și 17 persoane fizice care…

- In contextul epidemiei cu coronavirus, in care se preconizeaza creșterea solicitarilor de asistența din partea persoanelor aflate in izolare voluntara la domiciliu, respectiv persoane varstnice,...

- Israelul recomanda evitarea calatoriilor in strainatate și interzice accesul strainilor veniți din Italia. Pe de alta parte, in Coreea de Sud sunt cozi uriașe in fața magazinelor ce vand maști.