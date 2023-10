CFR Călători anunță întreruperea sistemului de rezervare a locurilor Miercuri, 4 octombrie, sistemul de rezervare a locurilor la CFR Calatori va fi intrerupt in intervalul orar 00:00-12:00, pentru executarea unor lucrari de mentenanța. „CFR Calatori informeaza ca, in data de 4 octombrie 2023, in intervalul orar 0:00 si 12:00, pentru realizarea unor lucrari complexe de mentenanta la echipamentele centrale ale Sistemului National de Rezervare, achizitionarea biletelor cu rezervare de loc va fi intrerupta”, informeaza CFR Calatori. In aceste condiții, in timpul lucrarilor de mentenanța, legitimațiile de calatorie vor fi emise la casele de bilete, fara rezervarea locului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit companiei, emiterea legitimatiilor de calatorie in intervalul orar 00:00 – 12:00, din data de 04.10.2023 se va face : la casele de bilete fara rezervarea locului, numai pentru ziua curenta, fara anticipatie; prin sistemul online si la automatele amplasate in statii numai la trenurile fara regim…

- Functionarea sistemului de rezervare a locurilor la CFR Calatori va fi intrerupta miercuri, 4 octombrie, intre orele 0.00 si 12.00, pentru realizarea unor lucrari complexe de mentenanta, a anuntat luni operatorul feroviar national, relateaza News.ro. „CFR Calatori informeaza ca, in data de 4 octombrie…

- Schiziționarea biletelor cu rezervare de loc va fi intrerupta, miercuri, intre orele 0:00 și 12:00, pentru realizarea unor lucrari de mentenanța la echipamentele centrale ale Sistemului Național de Rezervare, anunța CFR Calatori. In intervalul menționat, legitimațiile de calatorie vor fi emise la…

- CFR Calatori informeaza ca, in data de 4 octombrie 2023, in intervalul orar 0:00 si 12:00, pentru realizarea unor lucrari complexe de mentenanta la echipamentele centrale ale Sistemului National de Rezervare, achizitionarea biletelor cu rezervare de loc va fi intrerupta.CFR Calatori informeaza ca, in…

- CFR Calatori: Sistemul de rezervare a locurilor nu va funcționa in 4 octombrieCFR Calatori anunța ca, in 4 octombrie, in intervalul orar 0.00 - 12.00, achiziționarea biletelor cu rezervare de loc va fi intrerupta, anunța Mediafax. Masura a fost luata pentru realizarea unor lucrari complexe…

- Pentru a raspunde nevoilor de trafic pe ruta București Nord – Mogoșoaia – Aeroport ”Henri Coanda”, de la 1 septembrie 2023, urmatoarele trenuri Regio Metropolitan (R-M) ale CFR Calatori care circula spre/dinspre Aeroportul ”Henri Coanda” opresc, in cursul nopții, și in PO Parc Mogoșoaia halta (h.).…

- Drumul tricolorilor spre EURO 2024 continua in luna septembrie, cu doua meciuri pe teren propriu, ambele pe Arena Naționala. Sambata, 09.09.2023, ora 21:45 – Romania – Israel Marți, 12.09.2023, ora 21:45 – Romania – Kosovo Biletele pentru cele doua meciuri sunt disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, ca a pus in vanzare biletele pentru meciurile echipei nationale a Romaniei cu Israel si Kosovo din preliminariile EURO 2024, care sunt disponibile in aplicatia Fan Arena, potrivit Agerpres."Drumul tricolorilor spre EURO 2024 continua in luna septembrie,…