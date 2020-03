Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor de peste 65 de ani sau cu dizabilitați, care nu pot ieși din casa in perioada aceasta, Kaufland Romania lanseaza alaturi de Glovo și de Fundația Regala Margareta a Romaniei o linie telefonica speciala de preluare a comenzilor.Persoanele de peste 65 de ani sau cu…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.452 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.452 de persoane confirmate pozitiv, 139 au fost declarate vindecate și externate (54 la Timișoara, 55 la București, 16 la Iași, 6 la Craiova, 6 la Constanța…

- Ministerul Apararii Naționale a demarat angajarile temporare de medici, asistenți medicali și farmaciști, fara concurs, avand in vedere starea de urgența și eforturile de limitare a raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Vor fi posturi in spitalele militare, institutele și centrele medicale ale…

- Pana astazi, 16 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 158 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), anunta Grupul de Comunicare Strategica.Au fost inregistrate alte 19 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 4 in Arad, 3 in Ilfov, 2 in Valcea, 2…

- Realizatorii si protagonistii filmului "colectiv", regizat de Alexander Nanau, organizeaza, incepand de marti, timp de doua saptamani, o serie de intalniri si dezbateri cu publicul din 12 orase din Romania (Cluj, Sibiu, Timisoara, Craiova, Sfantu Gheorghe, Brasov, Bucuresti, Iasi, Galati, Constanta,…