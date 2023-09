Cezar Gună se declară oficial ,,Fanul tău” Cezar Guna revine cu o noua piesa catchy, alaturi de șarmul specific și o interpretare pe masura. ,,Fanul tau” este o piesa pasionala, ale carei versuri divinizeaza o prezența feminina, in toate ipostazele posibile. Daca vrei sa te alaturi fan club-ului lui Cezar, apasa doar play. Piesa a fost scrisa de Cezar Guna și DOMINO, care s-a ocupat și de partea de producție. ,,Piesa reprezinta pentru mine un comeback fresh in industrie dupa o lunga perioada de pauza. Inspirația din spatele ei este evident o femeie, ca in majoritatea pieselor mele, și prin aceasta creație imi doresc sa dobor barierele… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

