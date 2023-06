Stiri pe aceeasi tema

- Fostul CEO al Audi, Rupert Stadler, a fost condamnat marti, in Germania, la 21 de luni de inchisoare - cu suspendare - in dosarul ”Dieselgate” si la plata unei amenzi in valoare de 1, milioane de euro, devenind astfel primul conducator al grupului Volkswagen - sanctionat penal - in scandalul motoarelor…

- Politia franceza a arestat luni si marti 22 de membri ai unui grup infractional format din cetateni romani care escrocau turisti, mai ales in apropierea Turnului Eiffel, si a caror activitate genera castiguri de peste un milion de euro pe an, informeaza marti AFP.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, North Carolina, South Carolina) ca autoritațile locale au emis un cod roșu, pana…

- Armenia si Azerbaidjan au inceput negocieri de pace delicate sub auspiciile Statelor Unite, luni, la Washington, cu privire la disputata enclava Nagorno - Karabah, informeaza AFP, citat de Agerpres.Discutiile, sustinute de secretarul de stat american Antony Blinken sunt asteptate sa dureze pana joi…

- Angajații de la Statistica din Alba și din țara, in greva japoneza. Nemulțumiri legate de salarii Angajații Institutului Național de Statistica din Alba, București și din țara sunt, miercuri, in greva japoneza. Motivul protestului este „situatia salariala discriminatorie”. Sindicatul din Institutul…

- Doi barbați din Aiud care au palmuit o fata de 14 ani, iertați de procurori. Care a fost motivul Un dosar deschis pentru loviri sau alte violențe pe numele a doi barbați din Aiud a fost inchis recent de magistrații judecatoriei din oraș. Este vorba despre doi barbați care au palmuit o minora de 14…

- Yellen le-a spus parlamentarilor americani ca doreste ca reformele Bancii Mondiale sa extinda considerabil imprumuturile pentru a lupta cu schimbarile climatice si alte crize globale, in mare parte prin extinderea resurselor existente, adoptand politici de finantare inovatoare si mobilizand finantarea…