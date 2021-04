Denumita Cetațuia și aflata pe dealul Straja din Brașov, monumentul de 5.000 mp e vechi de 500 de ani, iar in ultimii 6 e inchis complet din cauza disputei, ajunsa in instanța, dintre Primaria Brașov și Aro Palace, ridicata din resturile ONT, sub numele inițial de Postavarul SA, alaturi de Poiana SA in 1990 Aro Palace detine Cetațuia din 1990 voia sa scape de ea, contra circa 3,3 milioane de euro. Preț prea mare pentru Primarie, care se lupta acum in instanta pentru obiectivul turistic dupa ce a descoperit ca imobilul a ajuns gratisin portofoliul Aro Palace, iar in Cartea Funciara proprietar este…