Cetăți bănățene (I). Turnurile cărășene cu origini legendare (foto) Cetațile banațene au jucat un important rol de aparare in Evul Mediu, dupa ce otomanii, care iși intinsesera stapanirea pana la Dunare, amenințau regatul maghiar. Ulterior, șirurile de fortificații banațene au fost distruse aproape complet de turci sau de austrieci, dupa ce provincia a intrat in stapanirea acestora, Banatul pierzandu-și importanța strategica. Astazi se mai […] Articolul Cetați banațene (I). Turnurile carașene cu origini legendare (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila, cea mai importanta lucrare de infrastructura din ultimii 30 de ani din țara noastra, este inaugurat, in fine, pe 6 iulie. Au trecut insa mai bine de 20 de ani de la primul studiu de fezabilitate pentru podul...

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

- Administratia Nationala ”Apele Romane” (ANAR) anunta ca 35 de tone de petrol s-au scurs in Dunare, de la o nava sub pavlion bulgaresc, pe cursul principal al Dunarii, langa Celarevo (Serbia), timpii estimati pentru propagarea poluarii fiind de 24-30 ore pana la intrarea in tara, potrivit news.ro.”35…

- CSM Ploiesti are patru reprezentanti la echipa nationala feminina „Under 18” a Romaniei, care se afla in plina perioada de pregatire pentru participarea la FIBA U18 Women’s European Championship, Division B, de la Sofia, din perioada 30 iunie – 9 iulie: doi in staff-ul tehnic – antrenorul principal…

- O blindata Piranha 3 a Armatei Romane s-a scufundat in timp ce militarii incercau sa traverseze brațul Borcea al Dunarii, in timpul celui mai mare exercițiu NATO, care se desfașoara zilele acestea in Romania. Incidentul a avut loc in localitatea Bordușani, din Ialomița. Momentul in care blindata s-a…

- Inaltarea Domnului este praznuita cu mare fast in ziua de joi din saptamana a sasea de dupa Paste. La 40 de zile de la Invierea Domnului, crestinii ortodocsi sarbatoresc Inaltarea Mantuitorului Iisus la ceruri. Inalțarea lui Hristos marcheaza intrarea definitiva a umanitații Sale in ceruri, de unde…

- Pe grupurile de Facebook ale comunitatii clujene au fost postate dupa furtuna de miercuri filmulete cu strazile inundate ale orasului. Sistemul de canalizare nu a mai facut fata, iar oamenii au postat multe comentarii haioase si au facut haz de necaz.

- Tradiția culinara banațeana va beneficia de un proiect de sprijin pentru ca produsele care ajung pe mesele gospodariilor din zona sa ajunga sa fie mai bine cunoscute. Culinaria Banatica va cuprinde o serie de evenimente gastronomice, in cadrul carora turiștii vor fi invitați sa descopere bucataria tradiționala…