Cetățenii americani și francezi din Rusia, sfătuiți să plece imediat din țară Statele Unite și Franța și-au sfatuit cetațenii care se afla in Rusia sa paraseasca „neintarziat” aceasta țara. Din ce in ce mai multe țari iși inchid spațiul aerian pentru companiile rusești. Ambasada SUA in Rusia i-a avertizat duminica pe cetațenii americani ca ar trebui sa ia in considerare posibilitatea de a pleca „imediat”, din cauza numarului tot mai mare de companii aeriene care anuleaza zborurile din și spre aceasta țara. „Un numar din ce in ce mai mare de companii aeriene anuleaza zborurile spre și dinspre Rusia, iar numeroase țari și-au inchis spațiul aerian pentru companiile aeriene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

