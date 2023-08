Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 21 de ani, cetatean german, s-a electroctuat mortal in gara din localitatea Ghioroc, judetul Arad. Trupul barbatului a fost dus la Medicina Legala pentru autopsie.„La data de 14 august a.c., in jurul orei 23.52, politistii Serviciului Judetean de Politie Transporturi Arad au fost sesizati…

- Ziua de 15 august este una din cele mai mari sarbatori creștine, praznicul Adormirii Maicii Domnului, numita in popor și Sfanta Maria Mare, cinstita de credincioși inca din secolul al V-lea. Potrivit tradiției, un inger i-a prevestit Maicii Domnului savarșirea din viața pamanteasca. Trupul a stat trei…

- Accident de circulație mai puțin obișnuit in aceasta dimineața, in vestul țarii. In jurul orei 9:12, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad au fost sesizați despre un eveniment rutier. Din cercetari a reieșit ca, un barbat de 62 de ani, din Secusigiu, in timp ce conducea un utilaj…

- In accidentul in urma caruia un autoturism a fost lovit de tren a fost implicat un șofer de 76 de ani, din Arad. „In ziua de 10 iunie a.c., in jurul orei 14:50, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Arad, au fost sesizați despre un eveniment rutier. Din cercetari, a reieșit ca un barbat…

- In noaptea de luni spre marti (22/23 mai), in jurul orei 1.00, polițiștii rutieri ploiesteni au fost sesizati despre producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale. Concret, dupa cum se precizeaza intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova, «din cercetarile oamenilor legii a reieșit faptul…