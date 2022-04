Cetatea umană primeşte Împărăţia divină Momentul Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile) ne dezvaluie un Iisus care ar fi pe placul multora dintre cei ce, altminteri, deloc sau cu mult greu primesc invataturile crestine. Un Iisus Care face minuni dupa minuni, Care accepta osanalele multimii, Care-Si manifesta puterea impunandu-Se in fata celor potrivnici - iata un Dumnezeu Care, s-ar putea spune, merita adorat si urmat. Mai ales ca mai toata lumea e de partea Lui, iar cei ce-L dusmanesc sunt neputinciosi in fata Sa: "Si era in fiecare zi in templu si invata. Dar arhiereii si carturarii si fruntasii poporului cautau sa-L piarda. Si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

