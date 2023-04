Stiri pe aceeasi tema

- Justiția are caile sale. La fel și sistemul medical. Uneori parca nici nu se „cunosc” și nici nu iși „vorbesc”. Iar dezvaluirile noastre, in care... The post Internat intr-un centru de detenție pentru ca și-a injunghiat fratele. Mama este „condamnata” sa plateasca cheltuielile de spitalizare a fiului…

- Șoferii aradeni s-ar putea sa se loveasca din nou, zilele acestea, de problema locurilor de parcare in anumite secțiuni pe bulevardul central și in cartierul... The post Locurile de parcare, restricționate temporar in centru și in Micalaca, din cauza pomilor de langa trotuar appeared first on Special…

- ”In luna ianuarie 2023 s-au eliberat 2.079 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (-18,5% fata de luna ianuarie 2022), cu o suprafata utila totala de 560.129 mp (-7%). Din totalul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale 70,4% sunt pentru zona rurala. In luna ianuarie…

- Echipa de conducere a Consiliului Județean a prezentat bugetul instituției, care urmeaza o strategie de dezvoltare in care investițiile sunt prioritare. Președintele Iustin Cionca spune... The post PNL Arad: „Investițiile Consiliului Județean sunt in creștere cu 122 de milioane de lei fața de anul trecut!”…

- Societațile comerciale care funcționeaza in Romania, in speța, Cluj, societați care sunt „acoperiri” pentru grupul Fidesz (cu varful Victor Orban care conduce Ungaria), cumpara de... The post Cetatea Șoimoș, ferita de ochii SRI-ului, a devenit ținta a Guvernului maghiar, cu incompetența sau complicitatea…

- Premierul Nicolae Ciuca a amintit de evolutiile din ultimul an in materie de securitate globala au mers ”intr-o directie nedorita si foarte periculoasa, iar natura amenintarilor si riscurilor este din ce in ce mai complexa”, astfel ca ”este important sa fim in pas cu tot ceea ce ne ofera noile tehnologii”.Despre…

- ”Aniversarea celor 25 de ani de activitate a Consiliului Investitorilor Straini in Romania este un moment important, de bilant, dar si de conturare a unor noi proiecte pentru viitor. Am apreciat intotdeauna ca sunteti vizionari, ca ganditi proiecte pentru viitor si ca sunteti deschisi sa impartasiti…

- ViewSonic Corp devine recunoscut ca fiind nr. 1 in domeniul proiectoarelor Digital Light Processing (DLP) la nivel mondial in perioada T1 – T3 2022, conform rapoartelor trimestriale de urmarire a pieței. ViewSonic a continuat sa inregistreze o creștere in ultimii șase ani, cu o tendința constanta de…