- Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au anunțat luni, 19 septembrie, ca incepand de marți, 20 septembrie, se vor relua relua lucrarile pe DN15, intre Targu Mureș și Reghin, la pasajul Dumbravioara. "In perioada 20 – 22 septembrie 2022 constructorul va inchide unul dintre sensurile…

- Cu cat avanseaza mai mult șantierul pentru punerea in siguranța a pasajului de pe DN11, cu atat mai mult ies la iveala și problemele grave din suprastructura. „Grinzile care urmeaza sa fie schimbate prezinta degradari avansate la structura de rezistența, iar lucrarile de demolare trebuie realizate cu…

- S-a facut primul pas pentru realizarea drumului de legatura dintre Centura Brașovului – Aeroportul Ghimbav și DN1 in zona Codlea. Ministerul transporturilor a aprobat astazi fondurile necesare pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru acesta investiție. Astfel, intram in linie dreapta pentru…

- In aceasta dimineața, in jurul orei 05:30, polițiștii din Mureș au fost sesizați cu privire la faptul ca, in parcarea unui restaurant din Sighișoara, a avut loc un conflict spontan, cu implicarea mai multor persoane. Din cercetarile efectuate pana la acest moment, s-a constatat ca, in parcarea respectiva,…

- Autoritatile anunta ca este aglomeratie mare pe Transfagarasan, iar unii soferi au parcat pe carosabil, blocand traficul. "Din seria: mie sa-mi fie bine, restul se descurca", au transmis ironic reprezentantii Politiei Sibiu, care au precizat ca sunt aplicate amenzi tuturor care sunt in aceasta situatie.…

- UPDATE ORA 13,15 Autocamionul rasturnat pe DN 12, intre localitatile Chichis si Coseni, transporta o cantitate insemnata de asfalt, care s-a imprastiat pe partea carosabila, informeaza Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov. Potrivit sursei citate, in urma accidentului, soldat cu decesul soferului,…

- Pana la sfarșitul saptamanii, traficul dinspre Luduș spre Targu Mureș va fi restricționat și dirijat prin semafoare, a anunțat, in aceasta dupa-amiaza, Biroul de Presa al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. Motivul impunerii restricțiilor de circulație este inceperea montarii sistemelor…

- Cetatea Medievala a Sighisoarei va gazdui, intre 29 si 31 iulie, cea de-a XXVIII-a editie a festivalului „Sighisoara Medievala", eveniment organizat sub inaltul patronaj al Majestatii Sale Margareta, custodele Coroanei Romane. Parada de deschidere va avea loc vineri, 29 iulie, de la ora 19,00, pe traseul…