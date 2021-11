Cetatea lui Vlad Țepeș de la Poenari, una dintre principalele atracții turistice din județul Argeș, intra intr-un program de consolidare și reabilitare, cu fonduri europene, motiv pentru care va fi inchisa in urmatoarele 16 luni. „Cetatea Poenari este printre cele mai importante obiective turistice din Argeș. In vremuri normale, la Cetatea Poenari urcau peste 100.000 de turiști pe an, iar in 2020, in ciuda restricțiilor impuse de pandemia de COVID, au fost in jur de 80.000 de turiști. Pe perioada execuției lucrarilor, accesul turiștilor va fi restricționat. Proiectul pe care il avem acum va contribui…