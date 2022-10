Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane au trimis, joi, vasul dragor maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” pentru a neutraliza o mina de razboi care plutea in deriva in apele teritoriale ale Marii Negre, mecanismul exploziv fiind depistat in jurul pranzului, la circa 40 de kilometri distanța de portul Constanța. In…

- O a treia mina de razboi a fost descoperita plutind in deriva in Marea Neagra. Marinarii militari intervin pentru neutralizarea ei. Echipajul navei „Locotenent Dimitrie Nicolescu" a iesit din portul Constanta, joi, 8 septembrie, in jurul orei 13.15, ca sa neutralizeze o mina de razboi, descoperita de…

- Mina marina a fost descoperita, joi, plutind in deriva in Marea Neagra, la aproximativ 46 de kilometri in larg de portul Constanța, potrivit News.ro.Dragorul maritim „Locotenent Dimitrie Nicolescu” a iesit din portul Constanta, joi, pentru a interveni la mina de razboi care a fost descoperita de nava…

- In decurs de cateva luni, Romania a devenit un simbol al unitatii, solidaritatii si coeziunii care caracterizeaza Alianta nord-atlantica, a declarat presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la festivitatile prilejuite de Ziua Marinei Romane, la Constanta. ‘Ne aflam pe tarmul Marii Negre, la cateva…

- Administratia Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) din Galati a inceput demersurile pentru adancirea fluviului la bara Sulina, astfel incat si navele cu o masa totala maxima de peste 7.500 de tone deadweight sa ajunga in Sulina, astfel incat canalul maritim sa preia o parte din fluxul de marfuri din portul…

- Aproximativ 100 de nave asteapta in Marea Neagra, in apropiere de bara Sulina, sa intre pe Dunarea maritima pentru a ajunge in porturile fluviale si a prelua produse pentru alte state.Cel mai mare timp de asteptare al unei nave a fost de 64 de zile.Directorul Capitaniei Zonale Tulcea, capitanul sef…

- O companie romaneasca de shipping, Trading Line Group, inființata in 2016, și-a propus sa revoluționeze transportul de marfuri pe Dunare utilizand tehnologiile 4G și 5G in operațiunile de pilotare de la distanța a unei nave. Motonava „Anaconda”, prima nava cu care va fi realizata prima cursa „teleghidata”…