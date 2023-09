Stiri pe aceeasi tema

- Din amenzile Poliției locale… Vineri, la ora 17:05, patrula de Ordine Publica a surprins-o la cerșit, in Piata Trandafirilor, pe numita C.D., domiciliata in Apahida, județul Cluj, persoana care apela la mila publicului fiind amendata cu suma de 100 lei, conform prevederilor Legii nr. 61/1991R. Sambata,…

- Numarul estimat al turistilor care vor ajunge pe litoralul romanesc in minivacanta de Sfanta Maria se ridica la aproximativ 110.000. Statiunile cele mai cautate – Mamaia si Eforie Nord – isi disputa primul loc, urmate de Neptun. Turistii care ajung la mare zilele acestea vor putea asista atat la evenimente…

- Statiunile cele mai cautate – Mamaia si Eforie Nord – isi disputa primul loc, urmate de Neptun. Turistii care ajung la mare zilele acestea vor putea asista atat la evenimente culturale, cat si la manifestarile de marti, prilejuite de sarbatorirea Zilei Marinei. Marinarii militari vor prezenta, dupa…

- Dupa multe pregatiri din partea echipei Ligii Studenților din Targu Mureș a venit și ziua de 14 iulie 2023 cand Universitatea de Vara pentru Elevi și-a deschis porțile. 120 de tineri au venit din toate colțurile țarii pentru a experimenta ce inseamna sa fii student la Universitatea de Medicina, Farmacie,…

- Traseele și refugiile montane din jud. Mureș sunt pregatite pentru afluxul de turiști din perioada estivala. Intreținerea și menținerea acestora in buna stare de funcționare este o prioritate a serviciului de Salvamont, care se straduiește sa reduca la minimum riscul de accidente și rataciri ale turiștilor.…

- Politia franceza a arestat luni si marti 22 de membri ai unui grup infractional format din cetateni romani care escrocau turisti, mai ales in apropierea Turnului Eiffel, si a caror activitate genera castiguri de peste un milion de euro pe an, informeaza AFP. Suspectii au fost dusi in arest la sediul…

- Salciua din județul Alba este localitatea speciala din țara noastra, cu un decor de poveste. Satul din inima Apusenilor ascunde Raven"s Nest (Cuibul Corbilor), un loc desprins din secolele XIX și XX, cu trei case vechi, mobilate cu obiecte adunate de la oamenii din zona. Turiștii care ajung aici au…

- O familie din Sovata, cavalerul Romulus si domnita Simona Mihu, incurajati de regretatul Emil Hartmann, cel care a predat la catedra de scrima artistica si lupte scenice a Academiei de Teatru din Koln, a amenajat la pensiunea pe care o detin un "colt medieval" cu trei zone distincte, o sala a cavalerilor…