„Certified Lover Boy” al lui Drake a revenit în fruntea Billboard 200 Albumul „Certified Lover Boy” al cantaretului canadian Drake conduce clasamentul Billboard 200 pentru a patra saptamana neconsecutiv. In saptamana incheiata pe 14 octombrie, albumul a fost vandut in SUA in 94.000 de unitati si a urcat un loc in lista, potrivit MRC Data. „Certified Lover Boy” a petrecut primele trei saptamani pe primul loc, dupa care a coborat pe pozitia secunda pentru alte doua, in timp ce YoungBoy Never Broke Again si „Sincerely, Kentrell” au debutat in fruntea clasamentului, apoi Taylor Swift si „Fearless (Taylor’s Version)” au redevenit No 1. Din totalul vandut in ultima saptamana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

