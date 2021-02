Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Centrului Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atrage atenția asupra unei metode inovative de atac care se folosește de casuțele de mesagerie vocala ale utilizatorilor de dispozitive mobile. Atacatorul apeleaza serviciul de mesagerie vocala și se autentifica cu…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica avertizeaza in legatura cu un nou tip de inșelatorie: frauda cu facturi. Potrivit autoritații, in spatele unei solicitari de tranzactii este posibil sa fie un atacator care incearca sa deturneze banii catre contul propriu. „Atentie la…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza in legatura cu o noua campanie de phishing care vizeaza clientii serviciului OLX Romania. Conform avertizarii postate pe site-ul institutiei, echipa CERT-RO a primit in ultimul timp numeroase notificari cu privire…

- Culisele negocierilor pentru aducerea primei agenții europene la București, pentru care au concurat șapte țari. Ce va face Centrul Cyber al UE și care au fost atuurile Romaniei Centrul Cyber al UE de la Bucuresti va initia si derula programe si proiecte finantate din fonduri europene si va fi un catalizator…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CER-RO) avertizeaza in legatura cu o tentativa de frauda care vizeaza clientii DIGI Romania. Expertii CERT-RO semnaleaza, pe pagina de Facebook a institutiei, ca atacatorii gazduiesc paginile de #phishing pe site-uri care "evident nu…

- Asociatia Specialistilor in Confidentialitate si Protectia Datelor (ASCPD) in parteneriat cu Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) si Asociatia Nationala pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) au lansat "Ghidul sigurantei datelor pe internet", pentru…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CER-RO) a elaborat un set de recomandari pentru angajatori si angajati, in cazul in care activitatea se desfasoara in regim de telemunca. Astfel, expertii in securitate cibernetica ii sfatuiesc pe angajatori sa ofere o politica clara…