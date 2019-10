Stiri pe aceeasi tema

- O agentie de turism din Romania a inclus in oferta sa din aceasta toamna o excursie la Cernobil, orasul in care s-a produs cea mai mare catastrofa nucleara, in anul 1986, pretul pachetului turistic fiind de 395 de euro si include si un contor de radiatii, astfel incat participantii sa fie constienti…

- “Bomba cu ceas” din Europa Centrala și de Est. Regiunea va pierde mai mulți cetațeni decat intreaga populație a Romaniei, pana in 2050 Europa Centrala si de Est se confrunta cu o grava problema demografica, o consecinta a instabilitatii economice si politice, a respingerii imigratiei si…

- Republica Moldova s-a angajat in discuții avansate cu Gazprom pentru a fi inclusa in planul de dezvoltare a conductei de gaze Turkish Stream, scrie Independent Balkan News Agency, potrivit deschide.md.Agenția il citeaza pe ministrul Economiei și Infrastructurii, care a declarat ca R. Moldova…

- Este pentru prima data când autoritatile din România vorbesc de pericolul ca importurile de gaze sa fie periclitate de faptul ca acordurile între Rusia si Ucraina pentru tranzitul de gaze înceteaza la 31 decembrie 2019.

- Serghei Șoigu are interdictie de a patrunde in Ucraina, dar de data a trebuit sa zboare deasupra Poloniei, Slovaciei, Ungariei și Romaniei pentru a ajunge in Republica Moldova. Incident militar: un avion al NATO s-a apropiat "periculos" de aeronava ministrului Apararii rus Decizia autoritatilor…

- "Este pertinent ca, in cele din urma, Rusia sa se poata alatura G8", din care a fost exclusa in 2014 dupa anexarea Crimeii, a apreciat miercuri presedintele francez Emmanuel Macron, citat de AFP. Exprimandu-se in palatul prezidential Elysee in fata Asociatiei presei prezidentiale, Macron a adaugat:"Divortul…

- Președintele rus Vladimir Putin da asigurari ca nu sunt probleme, nici riscuri dupa explozia din 8 august din timpul testarii unui motor de racheta nucleara în Marea Alba, în Extremul Nord al Rusiei.