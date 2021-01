Stiri pe aceeasi tema

- Cererea globala pentru produsele chineze a fost atat de puternica in ultima perioada, incat a creat o criza de containere maritime si a impins in sus costurile cu shipping-ul, ceea ce ar putea limita exporturile Chinei in lunile urmatoare, transmite Bloomberg.

- Fostul președinte al Huarong Asset Management, una dintre cele mai mari companii chineze de gestionare a creditelor neperformante, a fost condamnat la moarte marți de catre o instanța din orașul Tianjin, relateaza Reuters și Bloomberg.Lai Xiaomin a fost condamnat pentru primirea unor mite în…

- Economia elvetiana a inregistrat in trimestrul trei cel mai rapid ritm de crestere din ultimele patru decenii in conditiile in care activitatea comerciala si-a revenit din colapsul cauzat de masurile de lockdown, scrie Bloomberg, conform Mediafax. Produsul Intern Brut a avansat cu 7,2% multumita…

- Ministerul Finantelor a imprumutat marți prin eurobonduri 2,5 mld. euro, atat cat a programat, la a patra iesire pe pietele externe din acest an, din care 1,5 miliarde de euro pe maturitatea de 20 de ani si 1 miliard de euro pe maturitatea de 9 ani, potrivit datelor Bloomberg, citate de ZF. Cererea…

- Europa se confrunta cu un excedent de carne de porc, in conditiile in care pandemia de coronavirus si pesta porcina africana au redus vanzarile, ceea ce face ca preturile sa scada, sustine Bloomberg, citata de Agerpres.Germania, cel mai mare producator de carne de porc din UE, a fost exclusa de pe o…

- Oficiali din orasul Jinan din estul Chinei au declarat ca au gasit urme ale virusul SARS CoV-2 pe carnea de vita, dar si pe ambalajele pentru aceste produse din Brazilia, Noua Zeelanda si Bolivia. Ca urmare, China a intensificat testarea alimentelor congelate. Produsele au intrat in tara prin…

- Cel mai mare fabricant global de panouri fotovoltaice avertizeaza ca o criza de sticla duce la majorarea costurilor si intarzie productia de noi panouri, ceea ce risca sa afecteze tranzitia Chinei la energia curata, transmite Bloomberg.Preturile la sticla care acopera panourile fotovoltaice…

- Cumparatorii de produse agricole din Cairo si pana in Islamabad au intrat intr-o febra a cumparaturilor dupa ce pandemia de Covid-19 a perturbat lanturile de aprovizionare, transmite Bloomberg si Agerpres. Iordania si-a constituit rezerve record de grau in timp ce Egiptul, cel mai mare cumparator mondial…