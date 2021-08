Cererea de specialiști în IT a explodat! În plină pandemie, salariile lor au crescut Specialiștii in IT sunt la mare cautare in acest moment in Romania. Criza de personal din IT se resimte tot mai tare la noi in țara, pe masura ce s-a liberalizat tot mai mult accesul candidaților romani la alte piețe din regiune sau chiar de pe alte continente. Munca remote permite acum unui angajat roman sa lucreze fara niciun fel de problema la o companie de peste granițe, cu atat mai mult cu cat principalul avantaj al forței de munca din Romania inca e reprezentat de costul redus al acesteia. „In IT, in zona de tehnologie, era o criza de personal sau, sa-i spunem, o cerere foarte mare de personal… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost confirmate la noi in țara, pana pe 25 august, unul dintre acestea chiar in Capitala, din cate anunța oficialii. Situația readuce in atenție problema țanțarilor, semnalata nu o data in cursul acestei veri, la nivelul Bucureștilor. Din cate se menționeaza…

- „Romania nu este saraca, Romania este saracita. Suntem campionii Europei la saracia in munca. Cum sa nu plece romanii la munca in strainatate? Cum sa nu avem o multime de tineri in somaj? Cum sa nu avem de ani de zile o cumplita criza a fortei de munca? Zero Taxe pe Salariul Minim este o reforma economica…

- Se pare ca economia Romaniei incepe sa se vindece treptat. In mare parte, se vor recupera pierderile survenite odata cu anul pandemic 2020 – cu o reducere a PIB cu 3.9 %. Economia țarii da semne de revenire, conform BNR. Sau cel puțin exista tentative. Preconizarile economiștilor ajung pana la o creștere…

- Țanțarii au fost depistați in centrul Capitalei.Doua mari parcuri, respectiv Cișmigiu și Izvor, sunt vizate de masuri speciale.Specialiștii atrag atenția ca infecția este destul de greu de depistat pentru ca, in 80% din cazuri, persoanele infectate nu au simptome. Printre acestea se numara febra, durere…

- Marea Britanie a ramas in pana de șoferi de tir, dupa intrarea in vigoarea a Brexitului, cand majoritatea șoferilor europeni nu mai pot lucra. Specialiștii spun ca intreaga economie a Marii Britanii ar putea fi afectata, conform Digi24.

- „Munca va fi un proces din ce in ce mai complex, cu un numar tot mai mare de oameni care lucreaza din afara biroului. Acest lucru va oferi oportunitati interesante pentru o mai mare mobilitate, dar va crea si noi vulnerabilitati”, a declarat Mugur Pantaia, managing director HP Inc. Romania. HP Inc.…

- Criza de dascali in Romania. Peste jumatate din profesorii de matematica au peste 50 de ani. Specialiștii anunța ca in 10 ani, Romania se va confrunta cu o criza a profesorilor calificați. In domenii precum matematica sau științe, cadrele didactice au peste 50 de ani. Totodata, un procent foarte mic…

- Oamenii sunt tot mai tentati sa lucreze de acasa Sursa: facebook.com/code4romania/photos Oamenii sunt tot mai tentati sa lucreze de acasa - arata datele uneia dintre cele mai mari platforme de recrutare. Luna mai s-a încheiat cu un record al aplicarilor pentru locurile de munca la distanta.…