- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, s-a intalnit, vineri, cu E.S. Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei in Romania. Cei doi au discutat despre procedurile de extradare, cu accent pe situațiile lui Darius Valcov și Ionel Arsene.Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, s-a intalnit cu E.S.…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, s-a intalnit astazi cu ambasadorul Italiei la București, Alfredo Maria Durante Mangoni, pentru a discuta despre procedurile de extradare ale lui Darius Valcov și Ionel Arsene, condamnați definitiv de justiția din Romania și aflați in acest moment in Italia.

- Dupa condamnarea definitiva a fostului lider PSD Darius Valcov, care s-a stabilit de cațiva ani in Italia și are toate șansele sa nu fie extradat in Romania, așa cum au reușit și alți fugari celebri, ministrul roman al Justiției i-a scris omologului italian. Predoiu a anunțat ca ministerul Justiției…

- Ministerul Justiției a comunicat, miercuri seara, dupa toate reacțiile din mediul politic și scandalul din Senat, de la adoptarea pragului de 250.000 de lei pentru incriminarea abuzului in serviciu, ca la Camera Deputaților, forul decizional, se va propune modificarea acestui prag cu o suma modica,…

- „Politica penala a statului se afla la o rascruce”, afirma ministrul Justiției, intr-un comunicat dat publicitații vineri, 24 martie. Catalin Predoiu, care a mai ocupat acest portofoliu de inca 4-5 ori, in Guvernele Tariceanu, Boc, Ungureanu și Orban – Cițu – Ciuca, este cel care a schimbat, impreuna…

- Se schimba conducerea Parchetelor. Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, i-a propus, luni, pe procurorul Alex Florin Florența pentru postul de procuror general al Romaniei in locul Gabrielei Scutea și pe procurorul Marius Voineag pentru postul de procuror -șef al DNA in locul lui Crin Bologa. Potrivit…

- Liderul senatorilor USR, Radu Mihail i-a cerut demisia, miercuri in plen, ministrului Catalin Predoiu, ”pentru binele justitiei din Romania”. Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a participat miercuri, in plenul Senatului, unde a fost chemat de USR la „Ora Guvernului” pentru a da explicații cu privire…

- USR a anuntat luni, ca Senatul Romaniei l-a invitat oficial la Ora Guvernului pe Catalin Predoiu, dupa ce acesta a declarat ca sotul fostei sefe a DIICOT Giorgiana Hosu a fost achitat in cadrul unui proces, desi nu exista o sentinta in acest sens. ”In sfarsit am reusit sa obtinem ca Senatul Romaniei…