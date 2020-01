Stiri pe aceeasi tema

- Un magistrat de la Judecatoria Sectorului 5 a respins miercuri cererea prin care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vintu solicita sa fie eliberat din Penitenciarul Rahova, insa decizia instantei nu este definitiva. Potrivit hotararii instantei, Vintu are dreptul sa faca o noua cerere de eliberare in luna…

- Sorin Ovidiu Vintu ramane in inchisoare, dupa ce magistratii de la Judecatoria Sectorului 5 i-au respins omului de afaceri cererea de eliberarea conditionata. Sorin Ovidiu Vintu poate depune o noua cerere abia in 20 septembrie 2020. Omul de afaceri ispaseste o pedeapsa de 11 ani de inchisoare, rezultata…

- Bogdan Olteanu, fostul președinte al Camerei Deputaților, a fost condamnat la 7 ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost judecat pentru numirea ilegala a lui Liviu Mihaiu in funcția de guvernator al Rezervației Delta Dunarii. Magistrații Tribunalului București au dispus și confiscarea de la acesta…

- Magistrații instanței supreme au decis, marți, sa respinga ca inadmisibila contestația in anulare formulata de Liviu Dragnea in dosarul DGASPC in care a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare. Liviu Dragnea a fost adus, marți dimineața, de la Penitenciarul Rahova la sediul instanței…

- Reprezentantul Ministerului Public a cerut instantei ca fostul primar Cristian Popescu Piedone si alte angajate ale Primariei Sectorului 4 - acuzati de abuz in serviciu, respectiv complicitate la abuz in serviciu. Pedeapsa pentru aceste fapte este de la 3 la 15 ani. Dosarul a parcurs pasi putini si…

- Tribunalul Ilfov a decis, miercuri, ca fostul finantator al clubului Dinamo Cristian Borcea sa fie eliberat conditionat din Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare de 7 ani si 6 luni inchisoare, rezultata in urma contopirii pedepselor primite in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si…

- Liviu Dragnea a primit permisie de o zi de la Penitenciarul Rahova. Fostul lider PSD a stat acasa 24 de ore, iar vineri dimineața a revenit in pușcarie, scrie Antena 3. Dragnea a fost ieri acasa, iar dupa...

- Cererea lui Liviu Dragnea de a obține o permisie luni, 28 octombrie, de ziua lui, a fost respinsa de directorul penitenciarului dupa ce fusese aprobata de comisie. Potrivit G4Media.ro, cererea ar fi fost respinsa dupa ce informația a ajuns in presa, pentru ca Dragnea ar fi fost favorizat fața de alți…