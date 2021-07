Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii organizaeaza, marti, o ceremonie pentru a marca Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene, in Bucuresti. Survolul aeronavelor, programat initial in cadrul evenimentului, a fost anulat dupa ce saptamana trecuta un elicopter militar a aterizat de urgenta intr-o intersectie.…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul-locotenent Daniel Petrescu, vor participa, marti, incepand cu ora 10,00, la ceremonia militara organizata cu ocazia Zilei Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene la Monumentul Eroilor Aerului din Piata Aviatorilor,…

- Ziua Aviatiei Romane si a Fortelor Aeriene este sarbatorita, in fiecare an, la 20 iulie, cand este praznuit Sfantul Prooroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al pilotilor. Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu,…

- Vor defila pe sub Arcul de Triumf detasamente pedestre reprezentand structurile militare ale Armatei Romaniei care au indeplinit misiuni in acest teatru de operatii, incepand din anul 2002 si pana in luna iunie a acestui an. Ceremonia militara organizata cu ocazia incheierii misiunii Armatei Romaniei…

- Ceremonia de repatriere a ultimului detasament romanesc din teatrul de operatii Afganistan a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, la ora 01:00, la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, in prezenta ministrului Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si a sefului Statului Major al Apararii,…

- Ziua Veteranilor de Razboi va fi marcata, joi, la Bucuresti, printr-o ceremonie de depunere de coroane de flori si intalniri ale ministrului Apararii cu militari ai Armatei romane din cel de-Al Doilea Razboi Mondial si din teatrele de operatii. Ceremonia militara de depunere de coroane,…