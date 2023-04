Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile covasnene contrazic statisticile potrivit carora judetul este codas la absorbtia fondurilor europene, afirmand ca, dimpotriva, se numara printre primele din regiunea Centru in ce priveste acest aspect. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat marti, intr-o conferinta…

- Fundatia Guzsalyas din Sfantu Gheorghe organizeaza la sfarsitul acestei saptamani, inaintea Pastelui catolic, un maraton de incondeiat oua, care se va desfasura pe durata a 17 ore. Reprezentanta fundatiei, Tinka Toth-Birtan, a precizat ca evenimentul se va desfasura la Casa Mives din veninatatea Muzeului…

- Cu o saptamana inainte de Paștele catolic, locuitorii municipiulului Sfantu Gheorghe și ai orașului Covasna, dar nu numai, se vor putea aproviziona cu produse tradiționale și vor avea posibilitatea sa cumpere și cadouri de la targurile de produse tradiționale care vor fi organizate la sfarșitul acestei…

- Proiecte de investiții in valoare totala de peste 200 de milioane de euro vor fi lansate in anii 2023-2024, la Sfantu Gheorghe, a declarat primarul municipiului, Antal Arpad. In cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc saptamana trecuta, primarul a prezentat investițiile care vor fi derulate de…

- Documentatia pentru demolarea hotelului Bodoc din Sfantu Gheorghe, cumparat de autoritatile locale in 2014 cu suma de 745.000 de euro, a fost finalizata si urmeaza sa fie organizata, in scurt timp, licitatia pentru executarea lucrarii, a declarat, joi, primarul municipiului, Antal Arpad. „Documentatia…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a anuntat, joi seara, ca va sesiza UEFA in legatura cu decizia luata joi de catre Federatia Romana de Fotbal (FRF) privind rejucarea meciului dintre Sepsi OSK si FC U Craiova 1948. Acesta a scris intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca decizia este…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2023, estimat la minimum 250 milioane de lei, a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei, locuitorii putand sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe data de 24 ianuarie. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat…